Nuovo Governo, età media 47 anni. Luigi Di Maio rimane il più giovane

Età media, 47 anni. Il più giovane membro del Governo? Rimane Luigi Di Maio. Con i suoi 33 anni, il leader del M5S lo era già stato nella sua prima esperienza all'Esecutivo all'interno del Governo Conte e lo mantiene il primato anche nel neonato Governo Conte bis. Sono solo due gli altri under 40 nella nuova compagine che si insedierà a Palazzo Chigi: Fabiana Dadone, Ministro per la PA, e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud.

Altri 10 si attestano sulla quarantina d'anni, compreso Roberto Speranza. I senior del Governo sono Luciana Lamorgese, a breve 66enne, e Dario Franceschini e Teresa Bellanova, entrambi 61enni.

