Lezzi (M5s): «Non voterei la fiducia a un governo tecnico»

« Non voterei la fiducia a un governo tecnico, non avallerei una mossa che sa di viltà. Non credo che si voglia affidare il paese a un nuovo Monti o a una nuova Fornero. Se adesso qualcuno vuole andare a elezioni può chiederlo e votare in tempo utile per andare a votare a settembre e fare la legge di bilancio » , lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a 24Mattino su Radio 24 intervistata da Maria Latella e Oscar Giannino.



« Non credo che Conte si presterebbe ad un governo tecnico - continua Lezzi - lui non è un tecnico, è il presidente del consiglio dei ministri che rappresenta le due forze politiche che hanno vinto le elezioni del 2018 » . © RIPRODUZIONE RISERVATA