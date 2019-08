Governo, diretta. Per Conte seconda giornata di colloqui: oggi Lega, M5S e Pd

«I presidenti di commissione non si dimetteranno. Assolutamente no», ha ribadito Claudio Durigon della Lega al termine dell'incontro. «Sono lì e restano. Del resto, a suo tempo io ho votato per Fico...», conclude.

Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a Montecitorio le consultazioni per il Conte bis (o Conte 2, come preferisce lo si chiami il Pd).Questa mattina è la volta dell'incontro con la delegazione della Lega, a Montecitorio. A colloquio nella sala dei Busti non c'é il segretario Matteo Salvini ma i sottosegretari uscenti Lucia Borgonzoni e Claudio Durigon. Conte ha incontrato anche la delegazione di Fratelli d'Italia composta dai due capigruppo, Luca Ciriani e Tommaso Foti. Ma oggi sarà anche la giornata dei due partiti che compongono la nuova coalizione di governo, M5S e Pd.