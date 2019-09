Governo, Berlusconi: «Salvini ha aspettato troppo, poi ha aperto la crisi senza informarci»

Silvio Berlusconi torna ad accusare Matteo Salvini per la crisi che ha portato alla caduta del governo. «Salvini ha aperto la crisi senza informarci di nulla - ha spiegato Berlusconi ai gruppi parlamentari azzurri riuniti a Montecitorio - Gli abbiamo chiesto da subito di staccare la spina ai Cinque stelle, ma lui ha aspettato troppo e ha fatto tutto senza consultarci. Se avesse partecipato a qualche riunione in più con noi, se avesse ascoltato di più i miei consigli, avrebbe fatto molti meno errori». Il Cav, raccontano, si sarebbe lamentato che Salvini non avrebbe lavorato per creare una nuova maggioranza di centrodestra.

