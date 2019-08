Governo, Conte al G7: «Chiusa la stagione con la Lega, non si riaprirà». Pd: «Positivo»

«Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al G7 di Biarritz. Parole che non lasciano spazio a dubbi e mettono fine a chi voleva vederlo sedere ancora una volta al governo con M5S e Lega. «Uomini e persone sono secondari - dice Conte -, qui si parla di temi e di programmi».

«Le parole di Conte aiutano a fare chiarezza. Bene che l'esperienza con la Lega sia finita e non ripetibile. Accolgo il suo invito a lavorare ad un progetto riformatore e a non fermarsi sui nomi». Così il capogruppo Pd Andrea Marcucci, interpellato dall'Ansa, commenta le parole del premier Giuseppe Conte da Biarritz sulla fine dell'esperienza con la Lega e la necessità di porre i programmi davanti ai nomi per un eventuale nuovo governo.

Vertice del Pd. Intanto riunione dello stato maggiore del Pd, a quanto ha potuto constatare l'Ansa, in una casa del centro di Roma. A partecipare al vertice c'erano gli esponenti della mozione della maggioranza interna Dem: Paolo Gentiloni, Dario Franceschini, Marco Minniti, Paola De Micheli, Andrea Orlando, Maurizio Martina, Piero Fassino e Gianni Cuperlo. La riunione è terminata poco dopo le 18. La riunione, ha spiegato uno dei partecipanti, è servita «a fare il punto della situazione all'indomani dell'incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio».

