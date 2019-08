Governo, nasce Conte-bis: «Sarà coraggioso». Consultazioni sprint, priorità a valori e Ue

Ma soprattutto - e qui Conte si fa quanto più possibile distante dall'ex potente vicepremier che neppure dieci giorni fa voleva sfiduciarlo - un governo dove «il principio di rispetto delle regole è qualcosa di irrinunciabile» e sono «valori non negoziabili il primato della persona, il lavoro, l'uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, il principio di laicità e nel contempo di libertà religiosa, la difesa degli interessi nazionali e l'integrazione Atlantica ed europea». E dove «l'umanesimo» non è un vezzo ma una cifra che si intende imprimere al restare a Palazzo Chigi. Un'idea di Paese in cui Conte racchiude la sua «coerenza», confessando di «aver nutrito dubbi», ma poi di aver scelto «per il bene comune» e per i suoi principi, che restano gli stessi «e non hanno colore».

Conte premier, svolta M5S: «Ci fidiamo più di te che di Di Maio». Obiettivo governo sino al 2023

Lo spread che crolla sotto i 165 è già un buon viatico ma i nodi nella formazione della squadra restano: in primis la questione dei vicepremier: Conte è pronto a farne a meno, il Pd ne vuole uno solo per sè, i pentastellati fanno ancora quadrato attorno a Luigi Di Maio («chi tocca Luigi attacca ciascuno di noi», tuonano i capigruppo D'Uva e Patuanelli) che si appresta a indire la consultazione su Rousseau. Nota dolente è poi la rivendicazione di ministeri di peso da Pd e M5s, che lavorano al programma. Intanto Matteo Renzi - che per primo si è rimangiato il #senzadime aprendo al governo giallorosso - oggi si gode lo spettacolo: «Salvini esce politicamente di scena», chiosa. Ma il leader della Lega non ci sta a vestire i panni dello sconfitto: prepara Pontida, chiama la piazza e rilancia sui social: «Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull'odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone,per noi ora e sempre #primagliItaliani!».

Meloni a Salvini: «In piazza a ottobre? Il momento è ora». Forza Nuova è con lei

La giornata di mobilitazione che annuncia in diretta per il 19 ottobre a Roma «contro il governo del Conte-Monti» è la prima mossa da capo dell'opposizione, per sconfessare chi lo vuole alle corde. Anche il leader Fdi Giorgia Meloni scende in piazza, ma ne sceglie una diversa: quella di Montecitorio nel giorno in cui Conte chiederà la fiducia, con bandiere tricolori e senza simboli di partito. Forza Italia prende le distanze e si prepara ad una opposizione «repubblicana».