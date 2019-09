Governo, Conte: lista sottosegretari entro domani. Ma nel M5S è guerra

«Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha incontrato i vertice Ue, certo che l'Italia, con il nuovo governo, avrà un «ruolo di primo piano» in Europa. La partita dei sottosegretari, però, è meno semplice di quanto sembra suggerire il premier. Tra i grillini è in corso una guerra stellare per chi dovrà entrare nel governo. Si susseguono riunioni, annullate e poi notturne, si favoleggia di urla e scontri interni. Le cordate si muovono e poi si accapigliano.

Ultimo aggiornamento: 13:31

