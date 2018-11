© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo della ceppa. Io la uso contro di te e tu la usi contro di me, così tra Di Maio e Salvini. La ceppa gialla contro la ceppa verde. Luigi dixit: "Gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa" con l'emergenza tossica in Campania. E per di più: "Nel Contratto non ci sono". Matteo con nutro-dixit: "Gli inceneritori li faremo, e senza ceppa". Con o senza, "beneamata" oppure no, liscia o gassata, la ceppa sta mandando in tilt il governo del popolo e del cambiamento. Ma che ceppa è 'sta ceppa? Secondo il dizionario Treccani, il termina indica la "parte dell'albero che sta sotto terra e in parte a fior di terra, e da cui si dipartono le radici". Inoltre, la ceppa, è il nome colloquiale per chiamare la cheppia, un pesce di laguna. Ma il capo politico M5s e poi quello lumbard hanno usato la parola secondo la sua interpretazione più estensiva, ovvero col significato di pene, organo riproduttivo maschile. Un tempo avremmo detto che la politica è andata in vacca, ora diciamo che è andata in ceppa. Ma il significato è lo stesso.