Spazzacorrotti, maggioranza pronta a votare con il Terzo Polo l'odg per cancellare la riforma Bonafede

Per il gruppo di Calenda e Renzi si tratta di un ritorno al passato, giusto. Si tratta di ripristinare la prescrizione sostanziale, come era in vigore prima delle modifiche introdotte dal Movimento 5 stelle. Per farlo Azione ha proposto un ordine del giorno in grado di cancellare la cosiddetta legge Spazzacorrotti, così era stata ribattezzata la riforma della prescrizione voluta dall'allora Guardasigilli Alfonso Bonafede (governi Conte I e Conte II). La riforma Bonafede, già depotenziata in realtà dalla riforma Cartabia (l'ex ministra della Giustizia del governo Dragfhi) potrebbe essere spazzata via molto presto grazie a un ordine del giorno voluto dalla una parte dell'opposizione, il Terzo Polo guidato da Calenda e Renzi, appunto. E la maggioranza è favorevole.

Il governo ha dato infatti parere favorevole all'ordine del giorno del Terzo Polo sulla prescrizione che propone di cancellare la Spazzacorrotti. «Si tratta - commenta il primo firmatario, il deputato Enrico Costa - di un grande risultato niente affatto scontato. Dimostra che le nostre idee sui temi della giustizia rappresentano un punto di riferimento. Nel nostro programma è scritto chiaro e tondo "ripristino della prescrizione sostanziale" ed è quello che abbiamo previsto nell'odg. Siamo certi - conclude - che il ministro Nordio darà attuazione a questo importante atto di indirizzo».

L' odg impegna il Governo a ripristinare la disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla “Spazzacorrotti”.

