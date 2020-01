Salgono a quasi 1,4 milioni gli italiani che, tramite il 730, versano ai partiti il 2 per mille della loro tassazione. Il finanziamento totale è arrivato a 18 milioni, 4 in più rispetto al 2018. Primo continua a essere il Pd, che incassa un milione in più e si attesta a quota 8.437.932 euro versati da 573 mila contribuenti, quasi 100 mila in più rispetto all’anno precedente. Al secondo posto la Lega che riceve 3,1 milioni da 275 mila donazioni. Infine 93.000 italiani hanno versato 1,2 milioni a Fratelli d’Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA