ROMA Gennaro Vecchione, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) sarà sentito al Copasir la prossima settimana. A quanto si apprende, probabilmente l'audizione si terrà già martedì. Dopo l'insediamento del nuovo governo e l'audizione avvenuta ieri del presidente del consiglio Giuseppe Conte, era attesa anche l'audizione di Vecchione. Ieri il premier, come avviene di routine e tanto più dopo la formazione del nuovo esecutivo, ha illustrato la relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, riferita al primo semestre del 2019. Ma Conte, come spiegato poi alla stampa, ha fornito inoltre chiarimenti sulla vicenda del Russiagate e sugli incontri tra i vertici dei servizi segreti italiani e il ministro della Giustizia Usa William Barr. Anche quella di Vecchione sarà un'audizione di carattere generale, ma inevitabilmente le domande verteranno sul Russiagate. D'altra parte, è stato lo stesso premier ad affermare ai giornalisti che gli incontri tra l'intelligence italiana e Barr «non si sono svolti nella sede dell'Ambasciata americana né in bar né in alberghi o cunicoli della Roma antica ma a piazza Dante, la sede del Dis».