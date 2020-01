© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il lavoro per una giustizia piùmoderna è il modo migliore per rispondere alla giustiziasommaria evocata dalla vergognosa citofonata di Salvini inEmilia-Romagna.» Così in aula la senatrice della Svp JuliaUnterberger nel dibattito sulla relazione del Ministro Bonafedesull'amministrazione della giustizia.«La mia personale opinione è che la sospensione dellaprescrizione dopo la sentenza di primo grado non sia un fattonegativo. Troppo spesso si gioca con i formalismi e le eccezioniper i vizi di forma nel tentativo di raggiungere laprescrizione. E tutto questo concorre ad allungare i processi ead intasare le aule giudiziarie. Certo - ha aggiunto Unterberger- ci vogliono poi dei contrappesi sulla durata dei processi e agaranzia degli imputati. Tra questi vedrei anche l'estensionenel penale di quanto previsto nel civile per quel che riguardail pagamento delle spese legali. Non è giusto che chi vieneassolto con formula piena, si trovi poi in una situazione diforte indebitamento per pagare i propri legali.»La senatrice della Svp si è poi soffermata su alcunispecifici provvedimenti dell'ultimo anno: «il Codice Rosso èstata una novità positiva nel contrasto alla violenza sulledonne, mentre sui decreti sicurezza occorre intervenire quantoprima partendo dalle indicazioni del Capo di Stato».Per la senatrice Svp bisogna andare avanti sulla strada dellariforma e bisogna continuare sul rafforzamento del personale,dei magistrati, delle strutture giudiziarie.