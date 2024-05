Giustizia, domani Nordio e Mantovano al Quirinale da Mattarella. Il vertice sulla separazione delle carriere

Appuntamento al Quirinale, domani, alle 19. Il Guardasigilli Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano porteranno di persona a Sergio Mattarella la riforma della separazione delle carriere di giudici e pm. L'incontro, spiegano al Messaggero fonti a conoscenza del dossier, è un passaggio delicato.

Serve per avere un via libera preventivo del Colle sul testo che poi atterrerà in Consiglio dei ministri, forse già questo mercoledì.

Nordio e Mantovano sottoporranno per la prima volta al Capo dello Stato la bozza della riforma costituzionale che promette di rivoluzionare la giustizia italiana e su cui da settimane va avanti uno scontro acceso fra governo e magistratura.

In questi mesi i contatti fra Palazzo Chigi, via Arenula e gli uffici giuridici del Quirinale sono stati continui. Normale, spiegano, vista la delicatezza della materia. La riforma si propone di cambiare in profondità la conformazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l'organo di autogoverno delle toghe presieduto proprio da Mattarella.

L'incontro al Colle, dovuto per ottemperare al protocollo, è anche la spia di una certa cautela della premier Giorgia Meloni alla vigilia del primo via libera a una riforma politicamente scottante. Che conterrà la separazione delle carriere di magistrati giudicanti e inquirenti e l'istituzione di un'Alta Corte per i ricorsi contro gli atti disciplinari del Csm.

Una volta approvata in Cdm - non è escluso che il semaforo verde si accenda più in là, il 3 giugno, comunque prima delle Europee - dovrà iniziare il suo iter in Parlamento. E fare i conti con il muro delle opposizioni che, fatta esclusione per i centristi di Azione e Italia Viva, sono in trincea contro il disegno di legge costituzionale in gestazione. Come del resto gran parte della magistratura associata, nonostante i tentativi di dialogo andati in scena fra governo e Anm nelle scorse settimane.

Intanto, ecco la mossa di Meloni per sottrarre la riforma dei giudici alla logica delle bandierine elettorali in vista del voto europeo dell'8 e 9 giugno. Una riforma che per anni ha sognato Silvio Berlusconi e su cui da tempo è in pressing Forza Italia, chiedendo soluzioni più nette, all'interno del testo, di quelle infine concordate nella bozza finale pronta ad atterrare sul tavolo di Palazzo Chigi. Solo però dopo una prima verifica con Mattarella.