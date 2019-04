Giustizia, quella italiana fra le più lente d'Europa

E L'Italia resta tra i Paesi Ue ad avere tra i tempi più lunghi per risolvere i casi di contenziosi civile, amministrativo e commerciale. Emerge dalla valutazione annuale pubblicata dalla Commissione europea, sulla base di dati del 2017. In testa alla classifica europea c'è la Danimarca, che per la risoluzione di questi casi, in prima istanza, impiega in media 22 giorni. A Paesi come l'Olanda occorrono 83 giorni, a Spagna e Francia rispettivamente 258 e 300 giorni, mentre all'Italia 399 giorni. E tra i Paesi che hanno reso disponibile i propri dati - mancano quelli di Grecia, Portogallo (che nel 2010 riportavano rispettivamente 510 e 1.096 giorni), Belgio, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito) - peggio dell'Italia fa solo Cipro, con 1.118 giorni.

