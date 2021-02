Ancora poche ore prima di conoscere le linee programmatiche del nuovo esecutivo. Mario Draghi domani sarà al Senato e si capirà su quali coordinate il governo intende muoversi in materia di Covid e vaccini. Per conoscere invece le intenzioni del nuovo ministro della Giustizia Marta Cartabia, occorrerà attendere ancora qualche giorno. Ovvero quando la Guardasigilli si presenterà in Parlamento per fare quel punto sul sistema giudiziario che il suo predecessore evitò di fare nel tentativo di evitare la fine del Conte2.

C’è soprattutto un tema sul quale la Cartabia è attesa ed è la riforma della prescrizione che il deputato di Azione Enrico Costa e Riccardo Magi (+Europa) tentano di proporre con un emendamento inserito nel Milleproroghe. Oggi, intervistato da Repubblica, Costa annuncia l’intenzione di voler congelare l’emendamento proprio in omaggio alla neo-ministra, ma la questione è destinata a riproporsi a breve e dalla sua soluzione si capirà se la nuova maggioranza è composta da partiti che hanno voglia di trovare sintesi o di continuare a contrapporsi come durante il Conte uno e due. La voglia dei partiti di fare durare l’attuale governo si gioca quindi ancora una volta sulla giustizia.

