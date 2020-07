Conte: «Su decreto semplificazioni convergenza con Zingaretti». Fi la forza di opposizione più responsabile»

Decreto semplificazioni, il premier Giuseppe Conte oggi afferma che «dobbiamo tutti osare». Durante la giornata, poi, il premier ha visto il segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Piena convergenza sul dl semplificazioni da portare presto in Cdm. La pensiamo allo stesso modo: bisogna correre», ha detto dopo il colloqui di circa un'ora con il leader dem.

Zingaretti.«È il momento del coraggio: l'Italia non è disposta a fare passi indietro. Non possiamo concederci di mancare questo appuntamento storico per l'Italia. Tutti dobbiamo osare. Non possiamo accettare il principio per cui non facciamo per paura di infiltrazioni», dice il premier Giuseppe Conte parlando sul dl semplificazioni.

L'incontro

«Ho letto di un gelo tra Zingaretti e Conte, ieri dovevamo vederci e non siamo riusciti, tant'e che abbiamo rinviato a oggi. Ma mi sono stupito di leggere di gelo». ha sottolineato il premier. «Sono d'accordo con Zingaretti, atti concreti».

«Possibile non trovare un momento di sintesi agli appuntamenti regionali? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trova un modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure». Così il premier Giuseppe Conte sulle mancate alleanze tar i partiti di governo alle regionali.

«FI è la forza di opposizione che si sta distinguendo per un atteggiamento più costruttivo e anche più responsabile. Non vorrei offendere le altre forze di opposizione». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei giornalisti.

