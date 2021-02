​Giuseppe Conte, i saluti con Olivia tra applausi e commozione: «Una grande esperienza, mai rammarichi». E Casalino scoppia in lacrime

Giuseppe Conte non è più il presidente del Consiglio e così lascia palazzo Chigi. «Grande esperienza, grande esperienza, spero di essermi migliorato anche come persona. È stata una giornata sobria ed efficace», dice Conte in un video di Fanpage.it, intercettato dai cronisti dopo aver lasciato Palazzo Chigi. Rammarichi? «Mai rammarichi», replica Conte che, a chi gli chiede se bisogna guardare avanti replica: «sempre».

Gli applausi a Conte

Conte lascia palazzo Chigi mano nella mano con la sua compagna Olivia Paladino. Dopo la cerimonia della campanella che segna il passaggio di testimone con Mario Draghi l'avvocato del popolo si ritrova premier uscente e si commuove, tra gli applausi dei dipendenti della presidenza del Consiglio e l'ultimo giro sul tappeto rosso davanti al picchetto d'onore nel cortile interno del palazzo. Al suo fianco c'è la fidanzata Olivia, in abito scuro, con mascherina in tinta e un cappotto lungo tal taglio maschile con un tocco glamour, la fodera maculata.

E fanno il giro dei social le lacrime di Rocco Casalino, commosso mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce di Conte, vestito d'ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le lacrime. Qualche fotografo cattura l'immagine, che poi rimbalza sui social.

