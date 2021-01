Bimbo spara dal terrazzo e insulta Conte, genitori individuati e denunciati a Taranto

È stata fatta luce su uno degli episodi che più hanno caratterizzato il Capodanno, il video nel quale un bambino insulta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e spara con una pistola dal terrazzo. La Polizia ha identificato l'autore del video realizzato a Taranto. E i genitori del bambino sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per omessa vigilanza di minore sotto i 14 anni. I Falchi della Squadra Mobile hanno individuato il palazzo e il balcone, identificando il ragazzino e suo cugino, risultato autore del video e possessore della pistola utilizzata; si tratta di un giovane di 21 anni che è stato denunciato in stato di libertà, per spari in luogo pubblico e procurato allarme. A casa del 21enne è stata sequestrata una scacciacani calibro 8 a salve, completa di caricatore e munizioni, identica a quella utilizzata dal bambino nel video. Sequestrati anche 18 proiettili esplosi dello stesso calibro, trovati sul marciapiede di fronte al balcone.

APPROFONDIMENTI ROMA Covid, nonna Fiorina (108 anni): «Ho già vinto la... ROMA Roma, dramma a Campagnano: coppia trova la casa distrutta a causa dei...

Roma, dramma a Campagnano: coppia trova la casa distrutta a causa dei botti. «Aiutateci, la nostra Minù è scappata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA