Conte in Etiopia ed Eritrea primo premier dopo la pace

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà giovedì e venerdì in Etiopia ed Eritrea per la prima visita congiunta di un leader italiano da molti anni a questa parte e a tre mesi dalla firma dello storico accordo di pace tra i due Paesi, una visita con l'obiettivo preciso di sostenere il processo di riforme politiche e la stabilizzazione economica.L'impegno a favore dei due Paesi arriva a suggellare un percorso avviato da tempo, con l'Italia che ha deciso di «giocare le sue carte in una regione, quella del Corno d'Africa, assolutamente cruciale dal punto di vista geopolitico, e dove c'è una forte domanda di Italia», dicono all'Adnkronos fonti diplomatiche. Percorso che aveva visto una tappa importante il mese scorso, in occasione della colazione di lavoro che il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi aveva avuto a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con i colleghi di Addis Abeba ed Asmara, Workneh Gebeyehu e Osman Saleh. In quell'occasione, nel riscontrare l'interesse di entrambi i ministri ad un ruolo privilegiato dell'Italia nel processo di riavvicinamento fra i due Paesi, il titolare della Farnesina aveva assicurato il convinto e fattivo appoggio dell'Italia alla piena attuazione dell'accordo di pace, sia sul piano bilaterale, sia nei vari consessi internazionali e multilaterali.