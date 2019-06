Conte, alle 18.15 il discorso agli italiani: «Sono molto determinato»

«Alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi». Così il premier Giuseppe Conte annuncia l'incontro con i giornalisti invitando tutti i cittadini a seguirlo in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. «Mi impegno molto, sono sempre molto determinato», ha risposto il premier nel piomeriggio a una domanda a margine di un evento alla Luiss.

Il Presidente del Cosiglio lima il discorso che pronuncerà oggi pomeriggio dopo ore di silenzio per evitare il baratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave. Salvini, deciso a usare la forza del suo 34% alle Europee, punta sui ballottaggi per valutare se far saltare il banco. Di Maio, dopo la sconfitta elettorale, cerca di ricompattare il Movimento. Conte dunque proverà a cambiare di nuovo il suo ruolo da «garante del contratto», a «garante degli interessi degli italiani» in attesa che Di Maio e Salvini si mettano intorno ad un tavolo e decidano se e come proseguire.