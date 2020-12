Giuseppe Conte, inizia oggi verifica di governo: M5S alle 16.30, Pd alle 19

Giornata importante oggi per il governo che si avvia al confronto interno e si muove anche sul fronte della stretta di Natale. Comincia quindi la verifica del premier Giuseppe Conte. Il primo incontro, alle 16.30, sarà quello con la delegazione M5S. Alle 19 toccherà a quella del Pd. Fonti di Italia Viva spiegano che, al momento, non sarebbe pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi. È appena iniziato il nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Sul tavolo, la possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie ma anche soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend.

Occorre «serrare i ranghi per vincere un nemico invisibile che è ancora fra noi, questa battaglia richiede forte spirito di unità e leale collaborazione fra tutti i livelli istituzionali, solida cooperazione internazionale per aiutarci l'un l'altro ad abbattere la circolazione del virus e pianificare un'efficace distribuzione vaccini nel 2021». Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un videomessaggio al Rome Investment Forum 2020.

