Giuseppe Conte, cosa farà ora? Il flop M5s, dati più bassi dal 2013: «Avvieremo riflessione interna»

«Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente. Potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile, avvieremo una riflessione interna». L'ex premier e leader del M5s Giuseppe Conte commenta in tarda notte il risultato delle Europee nella sede del Movimento. I dati, i più bassi dal 2013, costringono i grillini a guardarsi intorno: non hanno più i numeri per dare le carte alle forze di opposizione.

Lontanissimo dal 15,6 per cento delle scorse Politiche e, soprattutto, dal 17,1 per cento delle precedenti Europee: dopo l'una la quarta proiezione Rai-Opinio dà i Cinquestelle al 10,5 per cento. Sembra passata un'era geologica - ma era solo un anno fa - quando Giuseppe Conte vagheggiava di sferrare in questa tornata elettorale l'attacco definitivo al Pd per la leadership del centrosinistra.

Cosa non ha funzionato

Non è arrivato quel "Boato dal Sud", invocato da Conte a Palermo.

Alla fine si è realizzata la profezia del capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, che - forse perché alle Europee il movimento non ha mai brillato, forse respirando il clima di queste ultime settimane - aveva ipotizzato una discesa al 10 per cento. Gli analisti sono concordi nel dire che la seconda forza dell'opposizione non ha creduto a sufficienza in questa tornata elettorale e si è impegnata poco durante tutta la campagna. Anche la scelta di Conte di non candidarsi, la leggerezza delle liste o il disimpegno di Beppe Grillo hanno finito per creare incertezze nella base.

Reddito e pacifismo

Il vento di destra che è soffiato in tutti Paesi europei - Italia compresa - poi non ha aiutato il movimento. Al centro della sua piattaforma Conte ha messo «il reddito di cittadinanza europeo e il salario minimo legale da imporre a Bruxelles». E non è servito - come in passato - sottolineare temi più populisti. Il leader, non a caso, ha provato a lanciare «un europeismo convinto e critico», perché «anche in Europa devi essere patriota». Allo stesso modo il M5S non ha beneficiato di un altro cavallo battaglia a cuore ai sovranisti di destra: la fine della guerra in Ucraina. «Io - ha detto l'ex premier - ho un figlio di 17 anni. Farò di tutto per cambiare questa strategia che ritengo fallimentare. Non possiamo mettere in testa ai nostri giovani un elmetto e una tuta mimetica».

Il M5S dovrebbe ottenere 9 seggi all'Europarlamento, ma non è chiaro in quale gruppo si schiererà. Militanti ed esponenti di primo piano, però, sembrano più interessati a che cosa accadrà dopo questa batosta. Conte - soprattutto spingendo sul Sud - è sembrato interessato a limitare i danni per poi mettersi a lavorare per l'unità con il Pd in ottica delle Politiche 2027. Anche se, a questo punto, da una posizione di eccessiva debolezza. «Non parlerei di leadership - spiega Castellone - ma dobbiamo continuare a lavorare insieme sui temi che ci accomunano».

Qualcuno, poi, si è chiesto che cosa farà Grillo, che ormai si divide tra il suo blog e gli spettacoli in teatro. Visto il suo carisma, non è da escludere un ritorno di fronte al rischio di un implosione del movimento per favorire una nuova leadership pentastellata. E i nomi, in questa direzione, sono sempre gli stessi "l'istituzionale" Roberto Fico, un traghettatore come Patuelli oppure i pasdaran Virginia Raggi o Alessandro Di Battista, da sempre lontani dal contismo.