Giuseppe Conte al mercato a Milano: «Io come Berlinguer? Paragone che mi onora»

Giovedì 9 Settembre 2021, 15:30

(LaPresse) “Io come Berlinguer? Confronto che mi onora, ce la metterò tutta per onorare questo paragone”, così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in visita al mercato di via Osoppo a Milano, rispondendo ad una signora che lo aveva paragonato al segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Bagno di folla per l'ex premier che è stato fermato dalla gente per selfie e autografi.