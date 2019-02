Grillo-Zingaretti, duello sulla sanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno un altro anno. Nei piani del governo il commissariamento del Lazio sulla sanità è destinato a durare ancora dodici mesi «se basteranno». E, soprattutto, non se ne occuperà più Nicola Zingaretti. Con l'attacco sferrato ieri dal ministro della Salute Giulia Grillo - durante un blitz all'ospedale Umberto I di Roma in compagnia di una delegazione di deputati e consiglieri regionali M5S - si apre adesso uno scenario complicato. Fatto di numeri e slide, raffronti e grafici. Il «grimaldello» utilizzato al tavolo tecnico di marzo sarà quello delle liste d'attesa, considerato dalla Grillo il nervo scoperto della cura Zingaretti.Il braccio di ferro tra la Regione Lazio e i ministeri della Salute e dell'Economia sta per iniziare. La mossa della ministra M5S è stata però concordata con la copertura di via XX Settembre, anche se i numeri, si sa, hanno la testa dura. E i tecnici dell'Economia hanno fama di non fare sconti a nessuno, come sanno bene Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sarà infatti il dicastero di Tria a dover prendere la decisione finale. L'esecutivo gialloverde è convinto alla fine di portare a casa il risultato: togliere i galloni di commissario al governatore del Lazio e nominare (è competenza del consiglio dei ministri) un proprio uomo «anche se va riconosciuto che finora è stato condotto un buon lavoro, ma non basta».L 'assalto arriva a 24 ore da un altro fronte aperto tra il dem Zingaretti e il M5S: la questione rifiuti e l'obbligo per Raggi di indicare una discarica nella Capitale. Ma è proprio sulla sanità che si prospettano scintille. Il presidente del Lazio, candidato favorito alla guida del Pd, commenta l'atto come una «persecuzione politica» e paventa il rischio dello «stop alle assunzioni del personale medico e infermieristico».LA RICOSTRUZIONE«Pazienti messi ovunque, seduti sulle barelle, quasi uno sopra l'altro e condizioni di pulizia molto scadente, a tratti indecorose». Con queste parole - via Facebook - la Grillo ha commentato la visita a sorpresa all'Umberto I, dove c'è il più grande pronto soccorso della Capitale. Ma poi è stata la sua seconda riflessione a innescare il caso : «Ho letto i verbali: non credo di poter essere fiduciosa rispetto a un'uscita imminente dal commissariamento per la Regione Lazio, risulta ancora un disavanzo di 110 milioni. Inoltre, per svolgere questo ruolo serve una figura terza a tempo pieno». L'attacco coglie il governatore a Viterbo, in visita proprio a un ospedale. Il tempo di ritornare a Roma e alle 16 scatta la conferenza stampa: «Non esiste in questo momento un orientamento del governo Conte indirizzato verso il prosieguo di un commissariamento del Lazio». Sempre il governatore aggiunge: «È vero esattamente il contrario - ha aggiunto - i presupposti per uscire dal commissariamento ci sono tutti. Non è vero che non ci sono. Una cosa è un giudizio individuale che si può dare - ha detto ancora Zingaretti - altro sono i parametri che vanno rispettati. I parametri sono stati raggiunti. Confidiamo che anche l'esito del prossimo tavolo sia positivo». Dunque, continua, sono «parole infondate».A margine di questo scontro ce n'è un altro. L'assessore Alessio D'Amato risponde alle critiche del 5 Stelle Pierpaolo Sileri, presidente della commissione Igiene e sanità del Senato, così: «Vi invito ad andare sul sito dottori.it e potrete vedere che questo, che è attualmente presidente della commissione al Senato, ha anche un doppio lavoro perché fa attività in strutture private accreditate della Regione Lazio con visite a 150 euro, e queste sono cose che dico formalmente basta andare sui siti, ed è anche un dipendente di Tor Vergata...». Replica Sileri: «Per fortuna l'assessore ha scoperto che sono un medico, che effettuo visite, anche private, che sono un chirurgo. Sono in aspettativa da quando sono stato eletto a titolo gratuito vado ad operare in ospedale, quando libero da impegni istituzionali, il lunedì mattina».