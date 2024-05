Toti inchiesta Genova: Spinelli rimane ai domiciliari e oggi l'interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, ex presidente del porto e unico indagato in carcere

Aggiornamenti in evidenza

Continuano gli interrogatori della procura di Genova che sta indagando su un presunto giro di corruzione per la proroga trentennale del porto ligure. L'inchiesta ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Liguria Giovanni Toti che è stato ascoltato dai magistrati pochi giorni fa, così come l'imprenditore Aldo Spinelli, anche lui ai domicliari, di cui ha chiesto la revoca. Oggi si svolgerà un nuovo interrogatorio: toccherà a Paolo Emilio Signorini, l'ex ad di Iren ed ex presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale. Signorini è l'unico finito in carcere nell'inchiesta ligure.

Toti e Signorini, ecco le verità: «Spinelli gioca a Monopoli». Oggi l'interrogatorio del capo del porto

Toti, il verbale: «Finanziamenti da Spinelli dal 2015, non sono tangenti. ​Chiesi voti per Ilaria Cavo»

Qui gli aggiornamenti in diretta degli sviluppi giudiziari.