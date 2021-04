«La politica green la raggiungi con i "dazi di civiltà", imponendo barriere a chi non rispetta le

politiche ecologiste pensiamo agli stati inquinanti come la Cina». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa in occasione della Giornata della Terra.

«Noi siamo un partito fortemente ecologista: prima dell'estate pensiamo a un evento internazionale del mondo conservatore, speriamo in presenza, per lanciare un manifesto

dell'ecologia conservatore: siamo convinti - conclude Meloni - che non sia una materia che vada lasciata alla sinistra e alla sua ideologia contro le imprese».

