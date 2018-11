Fattori (M5S): «I giornalisti eletti con i 5 Stelle dovrebbero dimettersi»

Emilio Carelli, ma anche Gianluigi Paragone. Ce l'avrà con loro la senatrice del M5S Elena Fattori? Lei non fa i nomi, ma dopo gli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista ai giornalisti, dice: «Coerenza vorrebbe che per dimostrare la loro verginità tutti i giornalisti eletti col 5 stelle si dimettessero». Poi continua: ««L'articolo 21 è l'articolo della Costituzione italiana dedicato alla libertà di stampa. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Sarebbe bene ripassare un pò visto che ora siamo al Governo del Paese. Sennò sui tetti sarà necessario che ci salga qualcun altro. E dopo i tetti rimamgono le montagne» Ultimo aggiornamento: 15:12