Giornalisti in piazza in tutta Italia in difesa della libertà di informazione

Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto a una categoria di professionisti, ma rappresentano anche e soprattutto il tentativo di scardinare l'articolo 21 della Costituzione e i valori fondamentali della democrazia italiana

) che ha promosso un flashmob con lo slogan "#giùlemanidall'informazione". Alla manifestazione nelle piazze d'Italia hanno partecipato giornalisti, ma anche cittadini e associazioni che considerano l'informazione un bene essenziale per la democrazia.Dopo le prese di posizione ieri delle principali cariche istituzionali, oggi è intervenuta anche l'. «Ogni attacco agli organi di stampa - afferma - rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica». Le principali manifestazioni a Roma, in piazza dei Santi Apostoli alla presenza dei vertici della Federazione, e a Milano in via Vivaio. Presidi anche ad Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia.

Ritrovarsi in piazza contemporaneamente - spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione della stampa - significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l'informazione e i giornalisti. Ormai non si tratta più di episodi isolati, ma di azioni mirate a screditare una categoria di professionisti con lo scopo di disorientare l'opinione pubblica. Una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che teorizza il superamento del Parlamento e della democrazia liberale ha messo nel mirino i giornalisti e gli editori perché per realizzare questo progetto bisogna togliere di mezzo tutti gli organismi intermedi e impedire ai cittadini di conoscere. Soltanto un'informazione debole, docile o assente può consentire alla disinformazione di massa, veicolata attraverso gli algoritmi e le piattaforme digitali, di prendere il sopravvento e di manipolare il consenso e le coscienze dei cittadini. È un disegno al quale bisogna opporsi con forza

«L'articolo 21 della Costituzione è importante, la professione dei giornalisti è fondamentale in tutti i sensi per la nostra società», dice il ministro all'Istruzione Marco Bussetti oggi a Genova ha risposto a chi gli chiedeva dei recenti insulti di alcuni esponenti del governo nei confronti della categoria dei giornalisti.



Non si è fatta attendere la reazione del Movimento 5 Stelle. «Chi parla di dittatura oggi o di pericolo di dittatura come Berlusconi, mi fa un pò ridere perché rappresenta quella classe politica che quando era al Governo ha addirittura epurato giornalisti come Biagi, Luttazzi e Santoro». Così Luigi di Maio in una diretta video. «Abbiamo sempre difeso i giornalisti epurati dalla destra e dalla sinistra. Berlusconi ha avuto la nomea di quello che era in conflitto interessi e che faceva gli editti bulgari ma poi abbiamo vissuto l'epoca Renziana in cui Gabanelli, Giannini, Giletti, Floris, Mercalli, Porro sono stati mandati via dalla Rai e noi li abbiamo difesi», ha aggiunto il vice premier che ha poi proseguito: «Spero vivamente che il direttore generale Salini possa rivalorizzare quelle risorse, sono decisioni sue, ma spero che possano ritornare in Rai».

«Questa non è una lotta fra caste ma una battaglia per la libertà d'informazione e di essere informati. Se il presidente della Repubblica, uomo mite, pacato e moderato, per la quinta volta in un mese deve dirci che la libertà d'informazione è presidio della democrazia, potete immaginare se non dobbiamo essere preoccupati», dice. «Ci sono state offensive contro la stampa sotto tutti i governi, da Berlusconi a Renzi, e noi ci siamo sempre mobilitati ma l'attacco che stiamo subendo oggi non ha precedenti - sottolinea il presidente della Fnsi -. Il flash mob è solo il primo passo».