Sabato 27 Agosto 2022, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 06:26

Da una parte l'apertura sulle riforme, anche al centrosinistra. Dall'altra la scommessa sul Quirinale. Giorgia Meloni vede vicino Palazzo Chigi e la sua candidatura a premier. «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fdi non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa». Da Ceglie Messapica, ospite del festival «La Piazza» di Affariitaliani.it, la leader di Fdi pronuncia un'auto-investitura. Se le urne confermassero il successo del centrodestra, la strada per guidare il governo sarebbe spianata, spiega, «l'anomalia non sarei io, ma lo è stata Monti». Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, dalla leader-in-pectore della destra italiana arriva una risposta netta, inequivocabile agli avversari. Convinti, da Carlo Calenda a Matteo Renzi fino a Enrico Letta, che la corsa al voto porti con sé una missione non secondaria: evitare che il centrodestra torni al governo. «Se tu mi chiedi se mi sento pronta a governare io rispondo sì», chiarisce Meloni, intervistata dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino. «Si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo. Se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani».

Politici e parenti, mamme, compagne e persino baci: quando il privato entra in politica

Meloni ritorna sul motto che già campeggia sui manifesti elettorali del partito: «Pronti». «Sono pronta a guidare l'Italia assicura - pur nella consapevolezza che sia un compito da «far tremare i polsi» e «da non farmi riuscire a dormire». «Oggi serve all'Italia chi ha a cuore l'interesse di questa Nazione - riprende - prima abbiamo avuto governi più attenti alle consorterie».

IL MONITO

Il richiamo al Colle è un avviso ai rivali. Soprattutto a chi, come il Terzo Polo di Italia Viva e Azione, punta esplicitamente a frenare la corsa del centrodestra per riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi con una «coalizione Ursula» (copyright Calenda). «Siamo noi il vero argine alla vittoria della destra», ha chiarito a scanso di equivoci nei giorni scorsi Maria Elena Boschi. Il sottinteso, tanto fra i centristi quanto ai piani alti del Pd, è che una vittoria mutilata della coalizione guidata da Meloni possa aprire uno spiraglio istituzionale. E cioè un incarico di Mattarella a un premier che ricompatti il campo largo. Dalla Puglia l'ex ministra della Gioventù tuona contro il Nazareno e il suo leader. «Considero vergognoso che Letta dica alla Cnn che l'Italia è perduta, se vince il centrodestra», è l'affondo dalla kermesse, «gente che pur di governare è disposta a camminare e a farlo sulle macerie. Questo mi dà molto fastidio. Io ho fatto un'intervista alla Fox news ma non ho certo parlato male della mia Nazione».

Bollette e gas, da Draghi stop ai partiti: no a nuovo debito contro i rincari con questo governo

Ce n'è anche per Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri che, accusa Meloni, «va in giro per il mondo a screditare questa nazione per racimolare un voto, è vergognoso». Dopo gli affondi, le aperture. A partire dall'emergenza energetica e le strategie per fermare il prezzo del gas salito alle stelle. «Il governo in carica può fare qualcosa subito, se sono d'accordo le altre forze politiche ci vediamo domani in Parlamento e approviamo una proposta per abbattere le bollette», dice Meloni. Che torna sulla proposta cardine del centrodestra, la riforma del presidenzialismo che attira saette dal centrosinistra. «Immagino di coinvolgere tutti - esordisce la presidente di Fdi - ma quello che non accetto è che non si possa discutere: è la madre di tutte le riforme».