Giorgia Meloni ospite di Mentana al Tg La7: tra battute sull'incontinenza e campagna elettorale, ecco cosa è successo

Nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno 2024, Enrico Mentana ha condotto un'edizione del Tg La7 piuttosto particolare. Ospite a sorpresa è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non potendo essere presente all'appuntamento pre-elettorale di venerdì 7 a causa di impegni istituzionali, ha anticipato la sua partecipazione a ieri. Un'intervista all'insegna dell'ironia con frequenti scambi di battute tra i due interlocutori e con il direttore Mentana che ha colto l'occasione per riaccendere la polemica con la collega Lilli Gruber riguardo alla presunta “incontinenza” del suo telegiornale.

La nuova frecciata di Mentana a Lilli Gruber

Durante l'edizione delle 20, Mentana ha lanciato una nuova frecciata a Lilli Gruber, mantenendo viva la tensione che da un mese domina i rapporti tra i due giornalisti.

La questione della “incontinenza” del Tg La7, sollevata da Gruber con l'accusa di togliere minuti preziosi al suo programma Otto e Mezzo, non è stata dimenticata da Mentana. «Non vorrei che arrivi anche a lei l’accusa di incontinenza…», ha scherzato Mentana rivolgendosi a Giorgia Meloni, riferendosi ironicamente alle accuse mosse contro di lui dalla conduttrice di Otto e Mezzo.

La reazione della Presidente del Consiglio

La presenza di Giorgia Meloni al telegiornale ha sorpreso molti, soprattutto considerando le recenti critiche della premier contro La7. Tuttavia, Meloni ha chiarito la sua posizione: «Non c’è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me se vogliono parlare di politica». La premier ha ribadito di essere sempre disponibile a discutere di politica, smentendo che le sue critiche fossero rivolte ai telespettatori di La7. Quando Mentana ha fatto riferimento alla polemica con Gruber, Meloni ha risposto ironicamente: «No, io mi tengo “nana” e tutte le altre, ma “incontinente” gliela lascio», dimostrando di saper stare al gioco.

Altri temi trattati

Oltre alla battuta sull'incontinenza, l'intervista con Giorgia Meloni ha toccato diversi temi importanti. Sul fronte della sanità, la premier ha sottolineato gli investimenti del governo: «Abbiamo stanziato 500 milioni con questo decreto nelle regioni del Sud per comprare macchinari». Meloni ha poi commentato l'episodio che ha visto protagonista l'onorevole Riccardo Magi in Albania, criticandone il comportamento durante una protesta all'hotspot per migranti: «Mi ha francamente un po' colpito che abbia aspettato di trovarsi da solo tra albanesi che non potevano sapere che fosse un membro del Parlamento». Sul tema dell'Ucraina, la premier ha ribadito l'impegno dell'Italia nella difesa delle popolazioni civili, evidenziando l'importanza della deterrenza per costruire la pace: «Il lavoro che l'Italia sta facendo è aiutare l'Ucraina nel sistema di difesa antiaereo». Infine, parlando di migrazione, Meloni ha difeso il decreto flussi triennale del suo governo e ha denunciato le richieste esorbitanti di ingressi per motivi di lavoro in alcune regioni come la Campania.