Mes, Meloni: «Per me non è cambiato niente, calendarizzato in Parlamento per prossima settimana»

Mercoledì 15 Novembre 2023, 19:34

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 In Parlamento il dibattito sul Mes "attualmente non mi pare che stia slittando. E' all'ordine del giorno, è calendarizzato, vedremo". Quanto alla ratifica del meccanismo europeo di stabilità "per me non è cambiato niente". Lo dice la premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita della mostra su Tolkien e confermando di non aver cambiato idea sul Mes. A chi gli domanda se il dibattito sulla ratifica del Mes sbarcherà dunque settimana prossima in Parlamento, "i lavori parlamentari quelli sono - risponde - se la settimana prossima è calendarizzato la settimana prossima si discuterà". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it