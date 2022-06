Giorgia Meloni contro La7: «Querelo tutti quelli che insultano, c'è ancora il diritto di non essere di sinistra?»

Giorgia Meloni contro La7. La leader di Fratelli d'Iitalia annuncia querele contro «tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata», pubblicando su Twitter un video con spezzoni di programmi televisivi in cui si parla di lei. «Una serie di accuse, minacce, mistificazioni, insulti - dice la Meloni -, andati in onda su un'unica rete televisiva, La7, in appena 24 ore».

Delusa dal fatto che gli italiani non credono più alle loro storie, una sinistra allo sbando passa giornate a insultarmi e mistificare mie dichiarazioni. Nella vita mi sono sempre assunta le mie responsabilità, ora lo facciano anche gli altri: querelerò chi ha raccontato falsità. pic.twitter.com/tvvCf5taNt — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 16, 2022

Nel video, intitolato "La mia risposta agli insulti di La7", Meloni annuncia querele, «non tanto per me, perché io continuerò ad andare avanti e questi qua manco li guardo o leggo più, non mi interessa quello che hanno da dire e forse per questo FdI continua ad andare bene. Lo faccio - chiarisce - perché voglio sapere se in questa nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato ad odiarti. Ora basta signori, ora ci cominciamo ad assumere tutti le nostre responsabilità».