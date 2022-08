Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 16:47

Un video messaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, prodotto da Giorgia Meloni e diretto alla stampa estera. Una "rassicurazione" sul fatto che, in caso di successo alle elezioni politiche 2022 di Fratelli d'Italia, non ci sarà una svolta autoritaria. La clip è stata inviata ai giornalisti internazionali corrispondenti dal nostro Paese.