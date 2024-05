Meloni Schlein, il faccia a faccia è meglio a distanza: ecco il patto tacito tra FdI e Pd

Il duello tivvù tra Giorgia Meloni e Elly Schlein probabilmente non si farà mai, anche perché tra le due ormai c’è un duello ogni giorno, sia pure a distanza ma cambia poco, e così sarà fino alla data del voto che è tra meno di due settimane. Però nella speranza che le due leader s’incontrino sul ring televisivo, si continua a parlare della possibilità del faccia a faccia, ci si spera, e si favoleggia con cose del tipo: probabilmente faranno due confronti, anzi tre. Ma figuriamoci. E comunque. «Il confronto in tivvù tra Schlein e Meloni? Non escludo di farlo, non è ancora finito il tempo», è Enrico Mentana a parlare così e a rilanciare la possibilità del faccia a faccia bloccato sulla Rai. Lo fa intervenendo al Festival della Tv di Dogliani, in provincia di Cuneo. «Ho un invito aperto per tutti e sei i leader, decideranno che cosa fare. Non escludo che il confronto si faccia. Le regole della par condicio mi consentono questo», ha detto il direttore del Tg La7. «Sono convinto in ogni caso che non siano i duelli finali che spostano l’elettorato».

Meloni-Schlein, perché è stato annullato il faccia a faccia? Dai motivi alle conseguenze, cosa è successo

Faccia a faccia televisivo Meloni-Schlein: si farà?



Ma ormai né Meloni né Schlein sembrano avere troppo interesse a sfidarsi davanti alle telecamere. Un po’ perché, sia pure non all’unisono, lo fanno sempre. E lo hanno fatto a Trento in teatro, in due eventi diversi ma a un’ora e mezza di distanza, venerdì scorso e poi lo hanno fatto ieri - una da Roma, Palazzo Chigi, con in pugno gli Appunti di Giorgia tutti scagliati contro le «fake news» di marca Elly e l’altra da Napoli durante il suo tour meridionale contro il premierato e contro la legge sull’autonomia firmate Meloni - e lo stanno facendo oggi. E’ sempre boxe, quotidianamente e dunque a che cosa può servire ancora un faccia a faccia dopo che i faccia a facci si ripetono di continuo? Ma Mentana ci spera in un dibattito delle due a La7, e Bruno Vespa continua a non farsi una ragione del mancato super-evento a Porta a Porta e Sky a sua volta si propone e si ripropone come il luogo giusto dove far incontrare i guantoni di Eva contro Eva.

Mentana, in attesa dell’eventuale colpaccio di ospitare la partitissima, in queste ore al festival piemontese parla un po’ di tutto. «Finché la Rai - osserva il direttore - sarà in mano ai partiti, quelli che vincono cercheranno di esercitare la loro egemonia». Insomma altro TeleMeloni: prima c’era TeleSinistra e cambia poco in termini di lottizzazione e di controllo. Mentana non considera la gestione della rete pubblica da parte della maggioranza di Giorgia Meloni peggiore rispetto ai casi precedenti. «L’occupazione della destra - incalza - non è diversa delle occupazioni passate. Bisogna essere vigili perché io non sottovaluto mai i rischi per la libertà, ma questa è garantita non solo dalla Costituzione, ma anche da chi fa informazione. La libertà ce la garantiamo noi. I giornalisti sono difensori della loro stessa libertà. La cosa del controllo dell’informazione piace all’opposizione, ma la gente ragiona con la propria testa, la gente non è scema. La prova è che chi ha controllato la Rai, dal 1994, ha sempre perso le elezioni». Vero. E a proposito del caso di Antonio Scurati, ha aggiunto Mentana: «Probabilmente un dirigente scemo ha deciso di non pagarlo e lui non c’è più andato. L’orazione di Scurati è stata letta e pubblicata da tutti, compresa la trasmissione in cui doveva andare in onda. Se queste sono le censure, siamo liberissimi».

Meloni accusa la sinistra: «Avete limitato la libertà». E Schlein: tu spacchi l’Italia



Quanto al duello Giorgia-Elly, resta l’amaro in bocca a tutti quelli che non vedevano l’ora di gustarselo. Ma c’è stato lo stop dell’Agcom. Il faccia a faccia tra la premier e la segretaria del Pd era stato fissato in un primo momento per il 23 maggio, in diretta tv nel salotto di Porta a Porta, su Rai1. Un duello in vista delle elezioni Europee in programma per l’8 e il 9 giugno. Poi, però, la Rai aveva dovuto bloccare tutto. Il 16 maggio scorso, infatti, da viale Mazzini avevano fatto sapere che non c’era il via libera della maggioranza dei partiti al faccia a faccia ristretto solo a Meloni-Schlein. A richiedere l’ok da parte della maggioranza delle forze politiche era stata l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), su sollecitazioni dei leader esclusi dalla trasmissione. «Ci è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli. È una vittoria della democrazia? Non ne sono convinto», si era lamentato Bruno Vespa. «Spiace che ci sia stato bisogno di una pronuncia dell’Agcom a tutela della libera e completa informazione dei cittadini, quando sarebbe bastato un po’ di buonsenso e di rispetto verso gli elettori», aveva detto invece Giuseppe Conte.

Botta e risposta tra Meloni e Schlein sulla libertà in Italia. Ecco cosa hanno detto



Il leader del M5s aveva poi sfidato la Meloni: «Cara Giorgia, che cosa farai adesso? Ti tirerai indietro rispetto a un confronto con il sottoscritto e con gli altri leader? Dai, vieni da Mentana!». Invito legato proprio alla proposta avanzata, il 14 maggio scorso, dal direttore del Tg La7. Ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra i leader delle liste in lizza per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno», aveva scritto Mentana sui suoi profili social. Aggiungendo: «I confronti avranno luogo mercoledi 5 e giovedì 6 giugno alle 21.20: prendendo l’ultimo sondaggio Swg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentanti delle liste maggiori. Questa la proposta, attendiamo le risposte». Un’offerta, quella di spostarsi nel “salotto” de La7, che però è stata subito declinata da Fratelli d’Italia. «Giorgia Meloni è stata la prima presidente del consiglio che ha dato disponibilità per un confronto con la principale forza politica di opposizione in vista di un importante appuntamento elettorale. Purtroppo, l’Agcom ha fatto sue le argomentazioni di chi ha voluto impedire questo confronto. Fratelli d’Italia ne prende atto e conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici, senza far perdere ulteriore tempo alla presidente del Consiglio»: così avevano fatto sapere dal principale partito di governo. Mentana, però, sembra non aver perso le speranza.

Ma sembra che tra via della Scrofa e il Nazareno, le sedi due principali partiti, ormai ci sia un patto tacito: basta con il tormentone del faccia a faccia, e facciamo lottare Giorgia e Elly non in un salotto tivvù ma nel paesaggio italiano non catodico e non popolato da telespettatori magari assonnati ma da tifosi delle rispettive squadre che poi sono quelli che, se non sufficientemente appagati dal contatto anche fisico con le loro leader, possono restarsene a casa il giorno del voto e far vincere non la prediletta ma la reietta.