Giorgia Meloni, bollette, appello contro la speculazione: «Crisi energetica è una questione europea». E incontra Cingolani

Giorgia Meloni ha incontrato alla Camera il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: il problema dell'energia, e dei costi legati all'energia, è uno dei nodi da sciogliere più complessi per il governo che sarà. Ecco perché Meloni ha fatto sapere che da giorni è al lavoro per sbrogliare la questione del caro bollette. Le parole chiave delle dichiarazioni rilasciate oggi attraverso una nota sono "interesse nazionale" e "mercato unico europeo": espressioni solo apparentemente in contrasto. Nella sua nota, condivisa anche su Facebook, c'è l'attacco alla Germania e, al contempo, l'appello all'Europa, perché si riesca a dare una risposta corale alla crisi energetica.

«Azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo. La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata». Meloni ricorda che «FdI e i Conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri».

Bollette del gas, maxi-stangata in arrivo. Assoutenti: «Per le famiglie circa 3mila euro l'anno»

«Sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell’energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese», ha aggiunto.

Anche sabato scorso, a Milano, Meloni aveva ascoltato il videomessaggio di un agricoltore che affermava di lavorare per pagare quello che si consuma e che la situazione è oramai insostenibile. «Stiamo lavorando solo su questo adesso - aveva risposto la leader di FdI - prevalentemente su questo. Se anche questi provvedimenti, sui quali alla fine sono mediamente meno pessimista oggi, se anche arrivassero, impatterebbero sulle bollette tra qualche mese, diciamo tre mesi. Bisogna capire invece come affrontare questi tre mesi, che è invece la materia sulla quale stiamo prioritariamente lavorando noi ora». Sul rapporti con l'Europa aveva spiegato: «La materia europea è dirimente perché noi non possiamo pensare che continuiamo a regalare soldi alla speculazione all'infinito, non ce li abbiamo. Quindi il tema europeo è fondamentale, io sono in contatto ogni giorno con il governo uscente per cercare di capire poi qual è il punto di caduta».

Interesse nazionale e spirito di comunità. Insiste su questo tasto maggioritario, larghissimo, la leader di FdI anche nel suo messaggio dedicato al 4 ottobre, la festa di San Francesco. In occasione di questa festività il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è recato ad Assisi. Meloni ha scritto che «la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella ad Assisi e l'offerta dell'olio da parte della Conferenza episcopale italiana per omaggiare gli italiani che durante la pandemia hanno messo la loro vita al servizio degli altri ci ricordano l'importanza di quel forte senso di comunità che unisce la Nazione. Da qui e dalla necessità di concorrere tutti, pur nelle differenze, all'interesse nazionale è necessario ripartire per affrontare le difficili sfide che l'Italia ha davanti».