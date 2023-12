Lunedì 18 Dicembre 2023, 06:21

Giorgia Meloni ha ringraziato Arianna «e quelli che si sono fatti il mazzo» per aver fatto sì che la festa di Fdi sia venuta «molto più bella di tutte le edizioni precedenti, mi rende orgogliosa sapere che mentre ero occupata altrove, qualcun altro si è caricato sulle spalle questa storia infinita e ha continuato a farla crescere». E Arianna, senza nascondere la commozione, ha ringraziato la sorella: «Mi ha fatto contenta che abbia capito che non è sola». La responsabile della segreteria politica di Fdi non è più dietro il palco, è in prima fila. È lei ad aver fatto a Castel Sant'Angelo in questi giorni di kermesse gli onori di casa, difendendo tra l'altro il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, per le polemiche sollevate dal caso della fermata sul treno direzione Caivano. Curando il rapporto con i militanti, selfie e foto, con tanto di passeggiate ai mercatini di Natale e agli stand.

LA CANDIDATURA

Arianna, però, dice di voler restare dietro le quinte, di non volersi candidare alle Europee. «Credo sia più utile così, poi è chiaro che sono un soldato quindi faccio sempre quello che mi si dice ma decisamente no, penso che il mio ruolo sia molto più utile così», dice. Un mese fa, dopo la separazione con Giambruno, aveva fatto da scudo a Giorgia: «Come credete che stia mia sorella? State facendo pettegolezzi». Queste giornate l'hanno ripagata anche di alcuni momenti difficili: «Ho visto mia sorella soddisfatta del lavoro che è stato fatto ad Atreju, conosco tutti i sacrifici che sta facendo».E. Pu.