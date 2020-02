Giorgetti riabilita l'ex alleato Di Maio: «Non è un opportunista»

Giancarlo Giorgetti riabilita Luigi Di Maio, l'ex alleato e già capo del M5S con cui la Lega ha governato fino allo scorso agosto. Le parole del numero 2 del Carroccio piovono all'improvviso sulle colonne dell'Unione Sarda. Giorgetti conclude l'intervista con un plauso abbastanza clamoroso al ministro degli Esteri. "E' uno che crede in quello che fa, non è un opportunista. Uno che soffre questa fase politica e non immagina un M5S asservito al Pd. Uno con la schiena dritta". L'endorsement postumo sta girando nelle chat dei partiti del centrodestra. E c'è chi la legge come una mossa di Giorgetti in vista delle regionali, magari in chiave anti-Fratelli d'Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA