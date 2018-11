E Giorgetti torna a sedersi tra i banchi del Carroccio - di M. Ajello

I grillini non fanno che dire: "È lui che sabota tutte le nostre iniziative", "È lui che ha mosso i franchi tiratori leghisti contro la legge Anticorruzione" ed "È lui che vuole fare cadere il governo". Lui, ossia Giancarlo Giorgetti, il potente sottosegretario del Carroccio a Palazzo Chigi. E allora Giorgetti, polemicamente, stamane è andato a sedersi tra i banchi del Carroccio (e non a quello del governo) come a voler rimarcare nei confronti di M5S: se non mi volete, vado tra i miei... Giorgetti comunque non si perde d'animo: "Ma quante balle sul mio conto", dice senza arrabbiarsi: "Mi sopravvalutano", scherza. E ancora: "Figurarsi se provo a far cadere il governo", aggiunge. E forse ha ragione lui. © RIPRODUZIONE RISERVATA