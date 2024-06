Giovedì 13 Giugno 2024, 14:15

Gianfranco Fini non è uno che a destra passa per caso. È lui che ha seppellito il Msi e a Fiuggi nel 1995 ha fondato Alleanza nazionale. E ora riconosce a Giorgia Meloni l’evoluzione verso una destra conservatrice. Plaude all’azione di governo: «Gli italiani la premiano per il buon lavoro fatto». Prevede per la premier altri tre anni tranquilli a palazzo Chigi, con l’unico rischio dell’autonomia differenziata. E sul fronte estero Fini, che guidò la delegazione italiana alla Convenzione europea e per due anni ha fatto il ministro degli Esteri, è convinto che Meloni «svolgerà un ruolo da protagonista» nella trattativa per la nuova Commissione Ue. Inoltre l’ex leader di An sdogana Marine Le Pen e dice che «esiste il sovranismo e non è un male». Con un avvertimento: va distinto dal nazionalismo che prolifera nei Paesi dell’ex Unione sovietica, ,come l’ex Germania dell’Est. Ma andiamo con ordine.



Presidente Gianfranco Fini, qual è lo stato di salute dell’Europa dopo le elezioni di domenica?

«Precario. I nodi sono venuti al pettine. L’astensione crescente e il voto a molte formazioni di destra dimostrano che i cittadini ritengono lontane le istituzioni europee, incapaci di rispondere alle grandi sfide globali e al tempo stesso sono troppo invasive su questioni che possono essere affrontate meglio dai governi nazionali».

La destra è avanzata un po’ ovunque.

«Sì. Ma non è la destra nostalgica del fascismo. Soprattutto in Italia, ma anche in Francia, le destre hanno dimostrato con i fatti che è ormai insensata l’equazione destra uguale deriva autoritaria, neofascismo, onda nera e varie amenità. Ore le destre parlano di sovranismo, ma non propone più lo slogan utopistico “padroni in casa nostra” e la follia dell’uscita dall’euro o dall’Unione europea specie dopo il fallimento della Brexit. Ormai è chiaro anche a destra che in un mondo di sfide globali come terrorismo, immigrazioni, emergenza ambientale, rischi dell’intelligenza artificiale… o gli Stati europei agiscono insieme o quasi tutto verrà deciso solo da Stati Uniti, Cina e Russia. Questa corretta concezione del sovranismo presuppone il rispetto delle identità nazionali per giungere a un più ampio sovranismo europeo, un’Europa degli Stati e delle nazioni meno burocratica ma molto più protagonista in termini politici».

Sta dicendo che il sovranismo è un bene?

«Direi che certamente non è un male, se inteso come ho appena detto. Ma attenzione: non bisogna confondere il sovranismo o il patriottismo con il nazionalismo. Il patriottismo è un valore, è l’identità dei popoli. Il nazionalismo è un’infezione che si fonda sulla presunzione di superiorità di un popolo rispetto a un altro. Non a caso tutti i disastri dell’Ottocento e del Novecento, le guerre, e la stessa aggressione di Putin all’Ucraina, sono figli del nazionalismo».

E come la mettiamo con i neonazisti di Alternative fur Deutschland (Afd)?

«Sono certamente lontani da questa idea attuale di sovranismo europeo e sono iper nazionalisti. E’ un fenomeno che riguarda molti Paesi dell’ex Unione sovietica dove per quasi 50 anni hanno dominato i regimi comunisti, e c’è una scarsa conoscenza di cos’è davvero la democrazia che non si limita all’apertura delle urne, alle votazioni, ma al rispetto di precisi valori. Tant’è che Afd è il primo partito in tutti i lander nell’ex Germania dell’Est dove si è passati dal nazismo al comunismo. Perciò lì alcuni valori di fondo della società democratica, come il rispetto delle diversità, il pluralismo politico, l’uguaglianza, etc, non sono radicati»

Secondo lei perché il governo italiano è l’unico esecutivo europeo che esce rafforzato dalle urne?

«Risposta facile. Perché, al di là di tanta becera propaganda, gli italiani considerano il governo di Meloni un buon governo e dunque meritevole della loro fiducia. E perché i rischi che erano stato paventati, come l’isolamento dell’Italia in sede europea, lo spauracchio della deriva neofascista, il crollo dei conti pubblici, l’ipotesi di rivolte sociali, erano del tutto infondati. Non dimentichiamoci, poi, che il governo Meloni si è schierato senza tentennamenti a favore della difesa dell’Ucraina. E oggi difendere Kiev significa difendere l’Europa di domani, dove resterà inammissibile che un Paese possa invaderne un altro e dove sarà indispensabile una difesa e una politica estera comuni».

Non è andata altrettanto bene a Macron, il più strenuo difensore di Zelensky. Come valuta l‘accordo tra Marine Le Pen e il gollista Ciotti, poi contestato da gran parte dei partito?

«Ciotti è stato scomunicato dai notabili del suo partito, non credo che lo sarà dagli elettori neogollisti che su tante questioni, in primis l’immigrazione e la sicurezza, la pensano come Marine Le Pen e la voterebbero comunque. Le Pen non è come il padre, che ha ripudiato anche politicamente, non la sentirai mai fare riferimento a Vichy, all’Indocina o all’Algeria. Certo, al pari di De Gaulle, di Chirac, di Sarkozy, ha un forte senso della nazione. Ma questa è un aspetto profondo dell’identità francese e in particolar modo della destra francese. Insomma Le Pen non rappresenta un pericolo contro evocare un fronte popolare democratico e antifascista. Le Pen rappresenta un’altra idea dell’Europa e non mi meraviglia affatto che abbia dichiarato che mai e poi voterebbe Ursula von der Leyen».

Ritiene possibile un asse tra Meloni e Le Pen in Europa?

«Dialogheranno ma non faranno alcuna alleanza. Non a caso sono in gruppi parlamentari diversi».

E allora cosa succederà?

«Tutti i governi sceglieranno i loro rappresentanti nella Commissione Ue, il presidente sarà indicato dal Partito popolare che è il gruppo parlamentare più numeroso. Salvo sorprese la presidente sarà ancora Ursula von der Leyen. Sarà comunque decisivo il voto a scrutinio segreto dei parlamentari europei ed è per questo che rendere più forte la maggioranza a sostegno della von der Leyen è la prima preoccupazione… In ogni caso con il cancelliere tedesco Scholz in ginocchio e Macron in bilico, la Meloni giocherà un ruolo di primissimo piano. Inoltre se in Francia dovesse vincere il Rassemblement national di Le Pen, Italia e Francia, due Paesi fondatori ora dichiaratamente di destra, potrebbero nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo condizionare le politiche dell’Unione, superando il politically correct delle élite orientate a sinistra su temi come i migranti e l’ambiente. Non mancherebbero comunque le differenze tra Roma e Parigi: sull’Ucraina, per esempio, Le Pen non è sulla stessa linea di Meloni. Anzi».

E la partita della Commissione come finirà?

«E’ presto per dirlo, ma rispetto al passato è certo che questa volta l’Italia non starà lì a vedere cosa succede e a domandarsi quale incarico le tocca. Meloni sarà se non la protagonista, sicuramente la co-protagonista di tutte le decisioni. Perché guida l’unico governo uscito rafforzato dalle elezioni, non è cosa di poco conto. E anche a Bruxelles, Meloni non deve superare alcuna prova d’esame».

Parliamo d’Italia. Tutti i partiti di governo, perfino la Lega, escono rafforzati dalle elezioni. Prevede una navigazione tranquilla da qui al 2027?

«Quando si naviga ci possono essere sempre bufere o può spuntare uno scoglio. Ma è certo che Meloni arriverà al termine della legislatura. Certo la situazione economica con le conseguenti ripercussioni sociali rappresentano un problema. Ma soprattutto c’è il rischio che l’autonomia differenziata, per dar pieno corso a una riforma dello Stato ereditata dalla sinistra, costituisca come già del resto avviene il cavallo di battaglia delle opposizioni. Perché il pericolo di penalizzare fortemente il Sud può essere reale se il testo della maggioranza non verrà profondamente modificato. Il segnale che alle elezioni è arrivato dal Mezzogiorno, dove in molte zone Fratelli d’Italia ha preso meno voti del Pd, non va sottovalutato. E che il clima possa diventare incandescente lo dimostra anche la furibonda rissa scoppiata ieri alla Camera».

Vede anche lei un ritorno del bipolarismo con il rafforzamento di Fratelli d’Italia e del Pd?

«E’ possibile. Se si consolida non potrò che esserne lieto. Quando commisi l’errore di far confluire Alleanza nazionale nel Pdl lo feci anche perché era nato il Pd e sembrava che il bipolarismo fosse irreversibile. Ma attenti a non pensare che oggi si possano replicare le dinamiche di ieri. Ora tutto muta molto rapidamente: se per esempio Salvini non avesse avuto l’intuizione di candidare Vannacci, inviso alla quasi totalità dei dirigenti leghisti, adesso la Lega si leccherebbe le ferite. Il generale non l’ho votato e non lo voterei, ma elettoralmente è stata una mossa azzeccata. Ha portato energie fresche alla Lega».

Cosa ne pensa di Elly Schlein?

«E’ stata brava, ha ridato un’identità al Pd che non è più il partito dei cacicchi, il partito grigio degli apparati. Non perché li abbia mandati via, ma perché con candidature nuove ha dato vitalità al Pd. Ha portato un po’ di aria fresca».

Non abbiamo parlato di Renzi e Calenda…

«Lasciamo perdere. Il centro non esiste. L’idea di mettere assieme sigle e personaggi del vecchio mondo centrista è naufragata. Certo continuano a esistere gli elettori moderati e l’attuale bipolarismo embrionale si consoliderà se il centrodestra e il centrosinistra sapranno rappresentare alcune delle loro istanze».