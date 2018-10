Centinaio: «Ho cinque tatuaggi, tra cui una croce celtica e la "S" di Senato»

Ultimo aggiornamento: 19:46

Ildelle Politiche Agricole e del Turismo Gian Marcoama i, ne ha di molto particolari, e camminando ogni giorno per il centro di Roma, coi suoi colleghi, è riuscito a perdere ben 23 kg di peso. Centinaio ne ha parlato oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dov'è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.LEGGI ANCHE«Ultimamente sono molto dimagrito, sono sceso di 23 kg, ora ne peso 82», ha esordito. Come ha fatto? «Perché alle 7, ogni mattina, vado fare una camminata veloce col ministro Erika Stefani, il senatore Tosato e la senatrice Pucciarelli, senza scorta. Partiamo dal Senato, saliamo la scalinata di Trinità dei Monti, facciamo qualche giro di Villa Borghese e torniamo».E' un vero sportivo: forse per questo che lei è soprannominato il Guerriero? «Sì. Ma anche Winnie the Pooh...». E chi la chiama in questo modo? «I miei colleghi al Senato. Siccome io adoro il miele e ne mangio tanto, hanno iniziato a chiamarmi così». Ora, che è ministro, come la chiamano? «Solo Giamma, per fortuna...».Lei è anche il ministro più tatuato. «Ho cinque tatuaggi - ha confidato a Un Giorno da Pecora -, un ragno, un cardo sul polpaccio, poi la palla da biliardo col numero 8». Ne mancano due. «Ne ho uno sulla spalla sinistra, una croce celtica, non la croce del Movimento Sociale o dei gruppi di estrema destra, ma quella tutta elaborata, che si usa in Irlanda e in Scozia». Le può creare dei malintesi però. «No, si capisce perfettamente, solo chi è in malafede potrebbe dire il contrario». E l'ultimo? «Ho tatuata una 'S', la s di Senato, fatta nel 2013».