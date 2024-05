Gentiloni, il sogno dei riformisti: il commissario Ue alla guida del Pd. Ecco cosa potrebbe cambiare per i dem

Ha fatto innervosire molti all’interno del partito democratico l’intervista al commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, nel libro di Paolo Valentino. Qui il commissario, in poche parole, ruba a Giuseppe Conte il merito della cifra ottenuta dal nostro Paese grazie al Pnrr.

Europee, la campagna elettorale è una finestra sul cortile: la sfida Giorgia-Elly, il derby Lega-Fi, quello tra Pd e M5s

Queste dichiarazioni non hanno fatto storcere la bocca soltanto al Movimento 5 stelle, ma anche a tutti coloro che nel Pd ritengono prioritario il rapporto con Conte, ovvero i fedelissimi della segretaria del partito, Elly Schlein. Ma alla soglia delle elezioni, considerando che quasi certamente Gentiloni non sarà più rieletto commissario, c’è chi lo sogna alla guida del Pd: i riformisti.

Un sogno lontano oppure una candidatura più che probabile?

L’intervista

Non sarebbe stato un negoziato a portare gli oltre 200 miliardi del Pnrr all'Italia, bensì un algoritmo. Nell’intervista il commissario europeo per l'Economia parla del processo che portò alla distribuzione dei soldi del Next Generation Eu: «Tutti questi soldi sono stati dati in base a un algoritmo ai vari Paesi». Sulla distribuzione non ci sarebbe stato quindi alcun compromesso trovato dall'esecutivo sulla quota, al contrario di quanto sempre affermato da chi era al governo al tempo, ovvero Giuseppe Conte.

L'anti-Schlein

Tuttavia, all'interno del Pd c'è chi offre una diversa interpretazione: che sia stato un modo per colpire Conte e prendersi il ruolo di anti-Schlein nel partito, abbandonando anzitempo quello di federatore del centrosinistra che una parte del partito avrebbe voluto assegnargli. Quello di Gentiloni potrebbe essere un segnale d'allarme: attenta, Elly, a non farti dettare la linea da Conte. Questa impostazione sarà stata certamente ben accolta dai riformisti, che non hanno mai visto di buon occhio l'alleanza con il M5S.

Il rientro in Italia

Intanto continuano le speculazioni su ciò che farà Gentiloni una volta tornato in Italia: si è scatenata una ridda di ipotesi su quale potrebbe essere la sua collocazione. Ma in realtà nessuno sa veramente cosa abbia in mente l’ex presidente del Consiglio. Il suo ritorno a Roma, comunque, non dovrebbe significare un ritiro. «Non andrò mai in pensione», ha scherzato con i cronisti dopo essere stato audito sul Patto di stabilità all’Eurocamera. «Con Gentiloni ci sentiamo sempre, lui va sempre ringraziato. «Darà sempre un contributo alla politica estera ed italiana, il Pd sarà sempre casa sua», ha sottolineato Elly Schlein, allontanando sul nascere qualsiasi congettura di manovre ostili.