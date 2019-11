© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei prossimi 7 anni "l'Unione europea investirà 40 miliardi di euro in più per l'Africa". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, intervenendo a Firenze al meeting 'Medici con l'Africa Cuamm'. "Siamo i primi della classe negli aiuti pubblici - ha sottolineato Gentiloni - ma non sono sufficienti, serve un patto con l'Africa, lavorare un po' di più con l'Africa e non soltanto per l'Africa, partenariato e non solo aiuti".Secondo il commissario europeo, "il livello di povertà estrema in Africa non si sta riducendo con lo stesso ritmo dei tassi di crescita, c'è un problema di qualità della crescita". Inoltre per Gentiloni "la decisione della Russia di investire nell'Africa centrale è "una scelta legittima, ma dettata da obiettivi geopolitici. E' solo dall'Europa che può venire un contributo fondamentale per la crescita dell'Africa".