Gemmato (FdI), i dubbi sui vaccini: «Niente prove che senza sarebbe andata peggio». Poi precisa: «Parole decontestualizzate». Da Calenda a Letta pioggia di critiche

Vaccino, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti». Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, durante la trasmissione di Rai 2 “Restart-L'Italia ricomincia da te”. All'osservazione da parte del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che «senza vaccini sarebbe stato magari peggio», Gemmato ha replicato: «Questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini».

«C'è stato fino a oggi un approccio ideologico alla gestione del Covid», ha aggiunto Gemmato. «Io adesso da sottosegretario di Stato, insieme a un ministro» della Salute come Orazio Schillaci, «che finalmente è uno scienziato, analizzando il contesto nel quale oggi viviamo - ricordo che le terapie intensive sono occupate al 2% - abbiamo ritenuto di anticipare di 6 settimane» la scadenza dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i sanitari e quindi il reintegro degli operatori non vaccinati. Il dibattito in merito «mi sembra surreale, dovremmo parlare di altro», ha sottolineato.

Gemmato precisa: «Parole decontestualizzate»

«I vaccini sono armi preziose contro il Covid, le mie parole decontestualizzate e oggetto di facili strumentalizzazioni». È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in seguito alle polemiche sulle sue dichiarazioni in merito all'efficacia dei vaccini. «Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l'opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri alla trasmissione Re Start di Rai 2. Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili», ha precisato in una nota. «Come Sottosegretario alla Salute ed esponente di FdI - ha aggiunto - voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L'attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di FdI. Siamo passati dall'emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti».

Le reazioni

«Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica. #Gemmato». Lo scrive su twiter il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. «Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai no vax è decisamente nel posto sbagliato.» Così il leader del Terzo Polo Carlo Calenda su Twitter.

«Le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato sono gravi, visto il ruolo che ricopre. La campagna vaccinale e la straordinaria adesione degli italiani non sono tema su cui chi ricopre un ruolo così importante può affermare che 'non si schiera a favore o contro i vaccinì. Anche perché i vaccini sono ancora necessari per le quarte dosi per anziani e fragili: il revisionismo del governo su questo tema è irrispettoso, inaccettabile e perfino pericoloso». Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.