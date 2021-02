Sci, Garavaglia: «Il danno è colpa di una scelta del governo: ci saranno indennizzi»

«C'è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizati»: lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dopo un incontro con gli operatori della montagna e i rappresentanti degli enti locali insieme al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e in collegamento il ministro delle per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. «La montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola», ha detto Garavaglia. «Per ripartire - ha aggiunto il ministro - servono due cose fondamentali: finalmente programmazione, non si può sapere il giorno prima cosa si fa il giorno dopo, e poi lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna. Quindi bisogna usare i soldi del Recovery per fare investimenti mirati, per ripartire alla grande come la nostra montagna sa fare».

APPROFONDIMENTI PIEMONTE Sci, impianti aperti per protesta in Val d'Ossola. Piemonte... ITALIA Sci, riapertura degli impianti il 15 febbraio in forse ROMA Sci, stop di Speranza fino al 5 marzo. Giorgetti e Garavaglia:... CRONACA Impianti di sci, parla il gestore disobbediente: «Tutto aperto... VIDEO Brusaferro: «Siamo in una fase delicata dell’epidemia.... LEADER LEGA Nodo sci per Draghi. Salvini: «Basta allarmismi che creano... ROMA Sci, rabbia gestori: «Impianti chiusi? Ci disprezzano».... L'INTERVISTA Varianti Covid, allarme di Ricciardi: «Quella inglese... LA SITUAZIONE Riapertura sci domani? Cts: «Non ci sono le condizioni».... LAZIO Assembramenti anche in montagna, al Terminillo turisti rispediti a... FOCUS Vaccini, Draghi cambia il piano: AstraZeneca agli anziani, vaccinare... IL CASO Varianti Covid, sempre più focolai nelle scuole. I virologi:... L'EMERGENZA Scuole chiuse per fermare il Covid, in 12 mila firmano la petizione...

Sci, impianti aperti per protesta in Val d'Ossola. Piemonte valuta azioni legali. Coldiretti: addio a stagione costa 10 miliardi a indotto

Garavaglia: «Sci, la stagione è finita»

«È evidente che la stagione è finita», ha sostenuto Garavaglia commentando le conseguenze, per il settore dello sci, dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha prolungato fino al 5 marzo lo stop agli impianti. «Abbiamo sentito gli operatori - ha detto Garavaglia, in collegamento con l'emittente "Telenuovo" - Pensare di mettersi in campo dopo il 5 marzo senza certezze oggettivamente non ha senso. Stiamo già raccogliendo le prime istanze concrete ed è importante che siano già inserite nel Decreto Ristori». «Non esiste - ha aggiunto - che si debbano aspettare 60 giorni, questa cose non devono più succedere».

Sull'inizio del suo nuovo incarico, Garavaglia ha osservato che «è una bella sfida, iniziata con questa simpatica patata bollente della chiusura fatta all'ultimo momento delle piste da sci». «Ho appena interrotto un incontro con gli operatori - ha aggiunto - per quantificare i danni. Qui non si deve parlare di ristori, ma di indennizzi, perché quando si arreca un danno bisogna indennizzare e su questo tema siamo già al lavoro».

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA