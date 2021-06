Garante privacy ordina a Casaleggio la consegna dei dati personali degli iscritti al M5S

I dati personali degli iscritti al Movimento 5 stelle non sono di proprietà esclusiva dell'associazione Rousseau (e quindi non può disporne unicamente il suo presidente Davide Casaleggio). Anzi, entro 5 giorni, vanno consegnati al partito M5S. Lo ha deciso, con un provvedimento urgente, il Garante per la protezione dei dati personali che ha ordinato all'Associazione Rousseau di consegnare al M5S tutti i dati personali degli iscritti al Movimento.

Il provvedimento è stato adottato d'urgenza all'esito dell'istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata dal Movimento 5 Stelle. Dalla documentazione acquisita dall'Autorità, il Movimento 5S e l'Associazione Rousseau risultano essere, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento.

In base alla normativa sulla privacy - continua il Garante - , il responsabile, «su scelta del titolare del trattamento dei dati», è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, «dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento».

Questa disposizione, precisa il Garante, deve essere applicata in tutti i casi che regolano il rapporto titolare-responsabile. In quanto titolare del trattamento il Movimento ha quindi diritto, sottolinea il Garante, di disporre dei dati degli iscritti e di poterli utilizzare per i suoi fini istituzionali. L'Associazione Rousseau dovrà quindi consegnare Movimento5S, entro 5 giorni, i dati degli iscritti di cui l'Associazione risulti responsabile. Potrà invece continuare ad utilizzare i dati di quegli iscritti rispetto ai quali sia anche titolare del trattamento.

Ecco il documento integrale

