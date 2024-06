Sabato 8 Giugno 2024, 00:58

Per quanto riguarda la diplomazia, gli sherpa sono ancora al lavoro e lo saranno fino all’ultimo minuto per provare a sbloccare i 50 miliardi di dollari di prestito da destinare all’Ucraina. Rispetto alla sicurezza del G7 di Borgo Egnazia invece, il governo è ormai pronto a varare gli ultimi provvedimenti. Giorgia Meloni ha infatti pre-allertato i ministri per un cdm ad hoc che si terrà lunedì, in cui saranno riconosciuti poteri di polizia ai militari schierati a difesa dell’area del vertice. In altri termini, ai soldati della missione Strade Sicure spostati in Puglia tra il 13 e il 15 giugno, il decreto legge che sarà varato lunedì riconoscerà uno status che gli consente piena operatività sul territorio. Saranno cioè autorizzati, in caso di necessità, ad effettuare arresti, perquisizioni o interventi di altro tipo. Un po’ come avvenne nei giorni clou dell’Expo di Milano del 2015.

Non solo. A testimoniare la volontà che fili tutto liscio, in cdm andrà anche lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire il pagamento degli straordinari alle altre forze di sicurezza impiegate nelle operazioni attorno alla zona rossa. D’altro canto a difesa di Borgo Egnazia è stato schierato anche il sistema missilistico Samp/T della task force “Scutum” impiegato finora in Kuwait per la difesa dello spazio aereo. Il personale del gruppo operativo sta infatti rientrando in Italia mentre il sistema d'arma, ora sottoposto a manutenzione, al termine del summit sarà con ogni probabilità inviato in Ucraina con il nono pacchetto di forniture di armamenti difensivi al governo di Kiev.

LE DICHIARAZIONI

Tra interviste elettorali e appuntamenti istituzionali Meloni - supportata dalla squadra che ha destinato al G7 con a capo la numero uno dell’intelligence italiana Elisabetta Belloni - sono alle prese con il tentativo di non trasformare il summit in una “semplice” dichiarazione di intenti. Ovvero affinché il gruppo delle Sette potenze (allargato da Meloni a molti altri Paesi, dall’Arabia Saudita all’India) non si riduca ad «una fortezza», ma si configuri come «un sistema di valori» esportabile in tutto il mondo, capace di dimostrare una certa unità attorno al modello tarato dall’Occidente. Specie nei confronti della Russia, con l’obiettivo dichiarato di trovare la quadra e sbloccare i 50 miliardi di dollari di prestito proposti dal presidente americano Joe Biden, garantendoli all’Ucraina attraverso gli extra-profitti generati dagli asset oggi congelati. Ad inceppare la soluzione - con Volodymyr Zelensky che parteciperà al primo giorno di lavori, il 13 giugno - sono questioni tecniche tutt’altro che irrilevanti. Ad esempio si sta cercando di capire in che modo gli asset congelati, che in questo momento vengono prorogati di sei mesi in sei mesi da Bruxelles, possano essere utilizzati come garanzia di un prestito pluriennale. Oppure, spiegano fonti italiane vicine al dossier G7, in che modo consentire a Paesi come il Giappone - che hanno in Costituzione l’impossibilità di stanziare fondi per l’acquisto di armi - di partecipare al fondo comune con la certezza che le risorse non vengano utilizzate per usi in contrasto con le leggi nazionali. O anche come accelerare le pratiche, dato che il pacchetto andrà validato dall’Ue, che si riunirà la prima volta il 27 e il 28 giugno (il 17, in realtà, è prevista una cena informale tra i leader, subito dopo la conferenza di pace di Lucerna del 16).

GLI ALTRI TEMI

Per il resto, nelle quasi 30 pagine di documento finale, sarà dedicato ampio spazio ai temi con cui la premier ha da subito cercato di caratterizzare la presidenza italiana. E quindi - accanto all’attenzione per tutte le aree di crisi, compresi Medio Oriente, Libia, Indo-pacifico e Venezuela (ci sarà un appello alla democrazia in vista del voto imminente) - l’attenzione per l’Africa, il contrasto all’immigrazione irregolare e lo sviluppo di un’etica dell’Intelligenza artificiale. Tema, quest’ultimo, su cui interverrà nella sessione specifica anche Papa Francesco, primo pontefice a partecipare ad un G7. Per di più, per avvalorare ulteriormente l’appuntamento pugliese, Roma sta cercando di favorire un bilaterale «epocale» proprio tra Francesco e il presidente Usa Joe Biden.

D’altro canto lo spirito della presidenza italiana, spiegano fonti diplomatiche, è proprio questo: «Aprire il G7 al mondo». Anche ai Paesi con cui l'approccio non è sempre condiviso ma con i quali si può arrivare a risultati attraverso il dialogo e la comprensione delle diverse esigenze. Tant’è che in Puglia, oltre al Papa ci saranno per un totale di dodici leader anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ed il presidente argentino Javier Milei. L’appuntamento è per giovedì prossimo, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che accoglierà i leader per una cena ufficiale al Castello Svevo di Brindisi.