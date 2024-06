Lunedì 10 Giugno 2024, 12:46

Puglia blindata nei giorni del G7: acesso bloccato via terra, e blocco dei transiti via mare. E per garantire la sicurezza dei Capi di Stato e delle loro delegazioni, niente bagno in mare, nemmeno per i bagnanti. Sono queste alcune delle disposizioni stabilite dal Comune di Brindisi e Fasano e dalla Capitaneria di porto, nell'ambito delle misure di sicurezza previste dalla prefettura per il G7 in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. Sono tre in particolare le zone dove l'allerta sarà massima.

Che cos'è il G7?

Il Gruppo dei Sette (G7) è un forum informale che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Al Gruppo partecipa anche l’Unione Europea, rappresentata ai vertici dal Presidente del Consiglio Europeo e dal Presidente della Commissione Europea. Quello di quest'anno sarà il Il 50esimo vertice del G7, e sarà presieduto dalla premier Giorgia Meloni, e vedrà la partecipazione di papa Francesco.

G7, stretta sulla sicurezza: soldati con poteri di polizia

Le tre zone

Le tre ordinanze della Capitaneria di porto riguardano le aree marittime di Fasano e Brindisi.Per Fasano sono state individuate: la Zms (zona di massima sicurezza), l'area Acc (accesso controllato Bravo), Asa (area di sorveglianza e allarme Charlie). Le disposizioni dovranno essere osservate dalle ore 00:01 del 10 alle ore 23:59 del 15 giugno. Nella zona di massima sicurezza è previsto il divietato di navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo. Non sarà possibile, inoltre, effettuare immersioni o svolgere attività di pesca. Stessa cosa vale per l' area Acc, in cui però è consentita la navigazione esclusivamente in transito, mantenendo una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi. Infine, nell’area di Sorveglianza, tutte le unità navali in transito dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo ascolto continuo sul canale 16 VHF e prestando la massima attenzione alle segnalazioni/intimazioni che potrebbero essere rivolte loro dalle unità navali delle forze di polizia e militari impegnate nel dispositivo di sicurezza.Un'ordinanza firmata dal tenente di vascello e comandante del porto di Monopoli, Gennaro Moccia, stabilisce inoltre, il divieto di fare il bagno in mare dal 10 al 15 giugno nel tratto di costa tra il Capitolo e Torre Canne.

Accesso con badge

A risentire di più degli effetti del vertice, la piccola località sul mare di Savelletri, nel territorio di Fasano, a poche centinaia di metri da Borgo Egnazia, sede del vertice mondiale. All'interno dell'area ad accesso controllato si potrà accedere, dalle ore 13 dell'11 giugno alle ore 13 del 16 giugno, anche con veicoli, solo se in possesso di badge che saranno associati alle persone fisiche ed ai singoli veicoli". Il possesso dei badge sarà controllato dalle forze di polizia.