Giovedì 13 Giugno 2024, 00:00

Stasera, il posto di capotavola sarà riservato, alla cena dei 7 Grandi nel castello svevo di Brindisi, a Giorgia Meloni. Perché l’Italia è presidente del G7? Certo. Perché il Paese ospitante siamo noi? Chiaro. Ma anche perché, alla tavolata dei potenti in Puglia, i leader-commensali della premier italiana non ci arrivano, quasi tutti, in grande salute politica. Ma arrancando sulle gambe delle gravi sconfitte elettorali appena subite - vedi Macron o Scholz - o delle nubi molto fitte sul loro futuro (Joe Biden potrebbe scalzato da Trump, Rishi Sunak se la rischia contro i laburisti). È per questo che il dinner brindisino è titolabile “La Cena delle Anatre Zoppe”. Chi sta in piedi, e si mostra in gran forma, per via dei risultati ottenuti alle Europee, è Meloni. La quale, in questo primo appuntamento strategico-conviviale del G7, ha deciso di mettere subito le carte in tavola tra una portata e l’altra: far pesare il suo magic moment sullo scacchiere internazionale. E come antipasto o come dessert, al castello svevo, la nuova governance in Ue sarà sul piatto, e già qui Giorgia intende dimostrare di avere le idee chiarissime: in cambio del voto di fiducia all’Ursula bis, o a chi per lei, un commissario europeo molto pesante per l’Italia, o con la delega alla Concorrenza o a quella al Mercato interno (una figura così sarebbe anche vice-presidente della Commissione).

Nel clima diplomatico-amichevole nella Cena delle Anatre Zoppe, Meloni (che azzoppata proprio non è...) ha già fatto capire al super-sconfitto Macron, alle prese con elezioni anticipate che potrebbero significare per lui un’altra batosta, che su certi dossier, considerati a Palazzo Chigi estranei alla materia del G7, l’Italia non transige. Il nostro governo, irritando Parigi, avrebbe fatto cancellare dal documento finale del vertice il passaggio «sull’importanza di preservare e di garantire un accesso effettivo all’aborto sicuro e legale». Segue smentita, ma poi si vedrà. La stessa strategia - quella del rinnovato protagonismo pugliese-globale - Meloni stasera e negli incontri successivi adotterà sull’Ucraina: rispetto a Macron e Scholz sotto botta, il testimone della difesa di Kiev lo vuole prendere l’Italia. Ed è già pronto il passaggio a dir poco super-meloniano, nella dichiarazione finale del summit ancora in gestazione, secondo cui il G7 vuole «aumentare la produzione e le consegne» di armi «per aiutare l’auto-difesa dell’Ucraina».

RAPPORTI DI FORZA

Dagli antipasti ai brindisi finali, Meloni vuole mettere in chiaro i rapporti di forza. Quelli per cui, se il premier canadese Justine Trudeau e quello giapponese Fumio Kishida possono annoverarsi tra gli statisti in relativa buona salute, lo stesso non vale, oltre che per Macron, per Scholz e per Biden, anche per il premier conservatore Rishi Sunak, sfavorito nei sondaggi sul voto inglese del 4 luglio, e per l’indiano Narendra Modi (al G7 come ospite) appena uscito malconcio dalle elezioni. Questi ultimi due sono tra i prediletti di Giorgia nella Cena delle Anatre Zoppe ma sono claudicanti a loro volta. Mentre Giorgia sente di avere la forza per costruire questo G7 sulle nostre priorità nazionali, come l’immigrazione con la “gamba” del Piano Mattei. «Abbiamo uno status di serietà che ci viene riconosciuto sempre di più», dice Meloni ai suoi, «e un carnet di idee e di proposte strapieno e d’interesse generale». I vini di Bruno Vespa faciliteranno la ricerca di intese, per esempio contro le pratiche commerciali sleali della Cina. O sull’Ucraina. Non parteciperà a questo G7 il ministro Tajani, perché tra l’altro da vice-premier sostituisce Meloni nella conferenza di pace di Lucerna in Svizzera (dove metterà sul piatto lo stanziamento di 140 milioni di aiuti militari e solidali per il Paese invaso dai russi che si aggiungono ai 2 miliardi già destinati) ed è appena reduce dal summit di Berlino, ma sia lui sia Giorgia, la quale staserà ne parlerà ai suoi commensali e sta pensando alla lunga lista di imprese italiane coinvolte, stanno lavorando alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione che si terrà nel 2025 a Roma o a Milano.

Sarà insomma gustosa la cena di stasera, ma la capotavola vuole renderla anche molto sostanziosa.