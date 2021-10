G20, i leader a Fontana di Trevi lanciano la monetina. Biden assente

Domenica 31 Ottobre 2021, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 09:21

L'area della Fontana di Trevi, racchiusa tra via Nazionale, via del Tritone e via IV Novembre, è inaccessibile ai veicoli e blindatissima per l'arrivo dei leader del G20. La zona rossa attorno alla monumentale fontana che sarà set per la photo-op dell'evento è completamente isolata e circondata dalle forze dell'ordine.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi guida il gruppo, seguito da Boris Johnson, Pedro Sanchez e gli altri. I leader del G20 hanno lanciato, come da tradizione, la monetina nella Fontana di Trevi tutti insieme. Assente Biden.

Tanti i turisti ma anche i romani diretti al lavoro, molti commessi e commercianti, non riescono a raggiungere i luoghi di lavoro. Chiusa oggi ancora la Cristoforo Colombo da porta Ardeatina all'Eur e già i primi blocchi cominciano da via dell'Amba aradam, a San Giovanni. Bus con viaggiatori a bordo rimangono fermi o vengono deviati. In centro forze speciali di polizia carabinieri e finanza con gli elicotteri in volo. Alle finestre dei palazzi storici tiratori scelti, a terra anche artificieri che hanno già effettuato le bonifiche. Dopo Fontana di Trevi, le first ladies e first husband andranno in Campidoglio.