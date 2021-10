G20 Diretta, oggi le conclusioni. Si parla di clima e sviluppo sostenibile, ma l'accordo è in stallo

Domenica 31 Ottobre 2021, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 09:02

G20 a Roma, la giornata in diretta. Il secondo giorno del G20 a Roma riparte dall'intesa sulla Global tax e dal clima, sul quale i partecipanti non sono ancora riusciti a trovare la quadra a causa anche delle resistenze di Cina e India. Oggi si trarranno le conclusioni della prima riunione dei Venti avvenuta in presenza dopo la pandemia.

Sostenibilità, è un’occasione irripetibile

G20 a Roma, oggi le conclusioni. Stallo sul clima, intesa su Global tax e lotta alla pandemia

G20, Cina e Arabia frenano il patto sul clima (ma si tratta). Svolta sull'acciaio, storica intesa Usa-Ue

Il programma

Dopo la passeggiata a Fontana di Trevi alle 9, e dopo un evento a margine sul ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici che avrà il principe Carlo come speaker, i leader riprenderanno i lavori alle 11.05 con la sessione su «Cambiamenti climatici ed energia», quindi alle 13.50 la sessione su «Sviluppo sostenibile» e alle 15.40 la sessione conclusiva, con l'adozione della dichiarazione finale. Per le 16.15 è prevista la conferenza stampa del premier Mario Draghi e a seguire ci saranno quelle degli altri leader internazionali.

Joe Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan alle 10.10, poi alle 17.15ospiterà un evento, a margine del G20 e sempre alla Nuvola, sulla catena di approvvigionamento globale legata alla pandemia, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento internazionale sia a breve che a lungo termine e favorire la ripresa.

Diretta